Kuzey Kore'den Güney'e zirve bildirilerine uyma çağrısı

ANKARA (AA) - Kuzey Kore, Güney Kore'ye 2000 ve 2007 yıllarında imzalanan zirve sonuç bildirilerini uygulaması çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yayımlanan makalede, Seul hükümetinin anlaşmalara yönelik tavrının sınır ötesi bağların güçlendirilmesi konusundaki samimiyetini değerlendirmekte mihenk taşı olacağı kaydedildi.

Bu noktada Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye, iki ülke arasındaki uzlaşıyı ve iş birliğini teşvik etmek için 2000 ve 2007 yıllarında imzalanan zirve bildirilerine uyması çağrısında bulunduğu belirtilen makalede, şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kore'nin bazı insani yardımları ve sivil temasları kabul etmesinden ötürü Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerin otomatik gelişeceğini söyleyemeyiz. İki Kore arasındaki ilişkilerin içinde bulunduğu çıkmazın asıl sebebini gidermenin ve barış ve birleşmeye yönelik geniş bir yol açmanın temel yolu, ortak bildirilere saygı duymak ve uymaktır."

Kuzey Kore ve Güney Kore, askeri gerginliği azaltmak, takasları ve iş birliğini desteklemek, karşılıklı uzlaşıyı teşvik etmek için 15 Haziran 2000 ve 4 Ekim 2007'de iki bildiri imzalamıştı. Kuzey Kore'nin 2010'da Güney'e düzenlediği iki saldırıda 50 Güney Korelinin hayatını kaybetmesinin ardından karşılıklı alınan kararlar durma noktasına gelmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2 Haziran'da, aralarında iki yardım örgütü ve altı dini kurumun bulunduğu kuruluşlara sınırın kuzey tarafında insani yardım faaliyeti yürütmek üzere izin vermişti. Hükümet ayrıca 2000'de ilk kez yapılan Koreler Arası Zirve'nin yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Korelilerle ortak bir toplantı tertip etmeyi isteyen yerel bir gruba temas izni vermişti.