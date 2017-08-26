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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

ABD Ordusu, Kuzey Kore'nin üç kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Denemelerin başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

NEW YORK (AA) - ABD Ordusu, Kuzey Kore'nin kısa menzilli üç balistik füze fırlattığını bildirdi.

ABD Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kangwon bölgesinden gerçekleştirdiği kısa menzilli balistik füze denemelerinin üçünün de başarısız olduğu, füzelerden ikisinin havada, birinin ise fırlatılmasının hemen ardından infilak ettiği duyuruldu.

Açıklamada, denemeler sırasında bölgede ABD Ordusu ile Güney Kore Ordusunun ortak askeri tatbikat yapmakta olduğu belirtildi.

ABD ve Güney Kore tatbikatın savunma amaçlı olduğunu açıklasa da Kuzey Kore bu tatbikatların Kuzey'e saldırı hazırlığı olduğunu savunuyor.

Açıklamada, kullanılan füzelerin ABD'ye yönelik tehdit oluşturabilecek menzile sahip olmadığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptırım uyguluyor.

Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ABD, Kuzey Kore'ye yönelik baskıyı artırdı. Son olarak ABD'nin girişimiyle hazırlanan ve Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini üçte bir oranında azaltacak BM Güvenlik Konseyi kararı 5 Ağustos'ta kabul edilmişti.

Muhabir: Mustafa Keleş

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Anahtar Kelimeler:
Balistik FüzeDünyaKuzey Kore
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