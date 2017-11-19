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Kuzey Kore'nin denizaltı güdümlü füze programı

- "38 North" internet sitesi, Pyongyang yönetiminin denizaltı güdümlü füze programına kanıt oluşturacak uydu fotoğrafları yayınladı

Kuzey Kore'nin denizaltı güdümlü füze programı

ANKARA (AA) - Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri ve güdümlü füze programı dışında güdümlü füzeleri denizaltılardan ateşleyebilmek için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

Ülkenin nükleer ve silahlanma faaliyetlerini uydu aracılığıyla izleyen "38 North" internet sitesi, denizaltı güdümlü füze programına kanıt oluşturacak uydu fotoğrafları yayınladı.

Fotoğrafların birinde ülkenin doğu kıyısındaki Sinpo tersanesinde suya indirilmiş prototip bir denizaltı ve yanında suya batabilen bir füze fırlatma dubası olduğu görülüyor.

ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesine bağlı ABD-Kore Enstitüsü uzmanlarının hazırladığı internet sitesindeki Joseph S. Bermudez Jr. imzalı analizde, fotoğrafların Pyongyang yönetiminin "güdümlü füze kapasitesine fırlatma kapasitesine sahip ilk denizaltısını operasyonel hale getirmek üzere hummalı bir çaba içinde olduğunu" kanıtladığı belirtildi.

Bermudez, fotoğraflara dair yorumunda tersane tesislerinde genişletme çalışması yapıldığına ve güdümlü füze fırlatma kapasitesine sahip ikinci bir denizaltının inşa aşamasında olduğuna dikkati çekti.

Başka bir fotoğrafta bir denizaltının basınç teknesi olduğu tahmin edilen iki büyük dairevi nesnenin, diğer parça ve bileşenlerle tersane içinde taşındığı görülüyor. Rampa ve kule vinçlerinin sürekli hareket halinde olması aktif inşaat programının varlığına işaret ediyor.

Bir diğer fotoğrafta da fırlatma denemesi yapılmak üzere hazırlanan bir füze platformu görülüyor.

Fotoğraflardan yola çıkarak programın ne aşamada olduğunu kestirmenin güç olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Pyongyang yönetiminin denizaltıdan ateşlenebilen güdümlü füze kapasitesi geliştirerek, karada konuşlu nükleer güçlerinin ve füze platformlarının hedef alınması halinde alternatif saldırı imkanına sahip olmak istediği yorumunda bulundu.

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38 NorthDenizaltı Güdümlü Füze ProgramıKuzey KoreSinpo Tesanesi
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