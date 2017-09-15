Kuzey Kore'nin füze denemesine tepkiler

ANKARA (AA) - Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerindeki denemesi şiddetle kınandı ve Pyongyang yönetiminden "pervasız" provokasyonlarını derhal durdurması ve müzakere masasına geri dönmesi istendi.

Füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğu, Kore Yarımadası ile dünyanın barış ve istikrarına büyük bir tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, Kuzey'in devam eden füze denemeleri ve nükleer provokasyonlarıyla ABD ve diğer ülkelerle yakın küresel koordinasyon içinde mücadele edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Güney Kore hükümeti, Kuzey'den gelecek herhangi bir tehdide karşı koyabilir ve bunu yapmaya tamamen hazırdır. Ve de karşı koyma kapasitemizi daha da geliştireceğiz." ifadesine yer verildi.

Diğer yandan Güney Kore ordusu, Kuzey'in denemesinin hemen ardından iki Hyunmoo-2 balistik füzesi fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pyongyang'ın denemesinden 6 dakika sonra fırlatılan füzelerden ilki hedefine ulaşırken diğer füze Doğu Denizi'ne düştü.

Güney Kore Savunma Bakanlığından bir yetkili, ordunun, Kuzey Kore'nin füze fırlatma hazırlıklarını fark ettiğini bu sayede erken karşılık verebildiklerini bildirdi.

Japonya

Japon hükümeti de Kuzey Kore'nin füze denemesini "ölçüsüz provokasyon" şeklinde nitelendirdi.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, "Japonya, bu aşırı provokatif eylemleri kesinlikle tolere edemez. Kuzey Kore'yi sert şekilde protesto ettik, en güçlü ifadelerle kınadık." dedi.

Suga, bugün saat 06.57 civarında fırlatılan füzenin ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nın üzerinden 07.04 ile 07.06 saatleri arasında geçtiğini, saat 07.16 sularında adadaki Erimo burnunun 2 bin kilometre doğusunda Pasifik Okyanusu'na (Büyük Okyanus) düştüğünü açıkladı.

Füze nedeniyle Hokkaido ve ülkenin 11 vilayetinde sirenler çaldı, metro hatlarında kısa süreli duraklamalar yaşandı.

Tayvan

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ofisinden yapılan açıklamada ise yönetimin, Kuzey Kore'yi bölgesel güvenlik ve istikrarı bozmak için sürekli silah tehdidini kullandığı için kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Tsai'nin tüm yönetim birimlerine durumu yakından izlemeleri ve ilgili ülkelerle yakın irtibat içinde son gelişmeleri takip etmeleri talimatı verdiği kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sabah erken saatlerde tanımlanamayan bir füze fırlattığını, 770 kilometre yüksekliğe çıkan, havada 3 bin 700 kilometre mesafe kateden füzenin Büyük Okyanus'a ulaştığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

Pyongyang, 3 Eylül'de de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilmişti.

Muhabir: Ayşe Aktaş