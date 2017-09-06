Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

"Kuzey Kore'nin nükleer denemesi 160 kiloton gücündeydi"

- Japonya, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer denemenin 160 kiloton gücünde olduğunu açıkladı - Savunma Bakanı Onodera: - "Bu, Kuzey Kore'nin önceki nükleer denemelerinden çok daha büyüktü. Hidrojen bombası testi olduğu ihtimalini göz ardı edemeyiz"

ANKARA (AA) - Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, Kuzey Kore'nin 6'ncı nükleer denemesinin 160 kiloton gücünde olduğunu duyurdu.

Savunma Bakanı Itsunori Onodera, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin pazar günü yaptığı nükleer denemenin büyüklüğünün 160 kiloton olduğunu, bunun Hiroşima'ya 1945'te ABD tarafından atılan atom bombasının 10 katı büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

"Bu, Kuzey Kore'nin önceki nükleer denemelerinden çok daha büyüktü. Hidrojen bombası testi olduğu ihtimalini göz ardı edemeyiz." diyen Onodera, Pyongyang'ın sadece balistik füzelerde değil aynı zamanda nükleer teknolojide de ilerleme kaydettiğini belirtti.

Bakan Onodera, nükleer denemenin gücüne dair yeni tahminin, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü (CTBTO) Hazırlık Komisyonundan alınan kesin sismik verilere dayandığını aktardı.

Hazırlık Komisyonu, pazar günkü nükleer denemenin 6,1 şiddetinde depreme neden olduğu bilgisini paylaştı. Komisyon, daha önce nükleer denemenin 5,8 ve 6 büyüklüğünde sarsıntıya yol açtığını tahmininde bulunmuştu.

Japon hükümeti de, ilk yaptığı açıklamada nükleer denemenin 70 kiloton gücünde olduğu tahminini paylaşmış, daha sonra bu rakamı 120'ye yükseltmişti.

ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası 16 kiloton, 3 gün sonra Nagasaki'ye bırakılan atom bombası ise 21 kiloton gücündeydi.

Bir kilotonda, 1000 ton TNT'nin patlama gücü bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Oki Adası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5