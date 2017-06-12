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Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri

- Güney Kore Devlet Başkanı Moon: - "Kuzey'in nükleer silahlarının yok edilmesi dünyada ve kuzeydoğu Asya'da barış teminatı için gerekli"

Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yok edilmesinin ülkesi için hayati önem taşıdığını belirtti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Moon, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin özel temsilcisi Toşihiro Nikai ile yaptığı görüşmede, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yok edilmesi dünyada ve kuzeydoğu Asya'da barışın teminatı için gerekli, aynı zamanda Güney Kore için hayati öneme sahip." dedi.

Moon, sadece baskı ve yaptırımların Pyongyang'ın nükleer silahlardan vazgeçmesini sağlamayacağını, Kuzey Kore'nin müzakere masasına getirilmesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Moon, "Baskı ve yaptırımları artırırken, nükleer silahlardan vazgeçmesi durumunda Kuzey'e yardım edeceğimiz mesajını da vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programı yürüten Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menzilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
NükleerKuzey Kore
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