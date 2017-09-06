Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin uydu görüntüleri yayımlandı

ANKARA (AA) - Kuzey Kore'nin pazar günü yaptığı nükleer denemenin toprak kaymalarına neden olduğuna dair uydu görüntüleri yayımlandı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve silahlanma faaliyetlerini uydu aracılığıyla izleyen "38 North" adlı analiz grubunun internet sitesinde yer alan açıklamada, uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin nükleer denemesinden sonra testin yapıldığı Punggye-ri tesisi ile yakınlarında birçok toprak kayması tespit edildiği bildirildi.

Uydu görüntülerinin denemeden bir gün sonra alındığına işaret edilen açıklamada, nükleer tesis çevresindeki çeşitli alanlarda da yapay depremler nedeniyle yerden havaya kum ve çakılların püskürdüğünün görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, nükleer tesisin en yüksek noktası Mantap Dağı yakınlarında da bozulmaların meydana geldiği vurgulanarak, "Bu bozulmalar, Kuzey Kore'nin daha önceki 5 denemesinin yol açtığı bozulmalardan daha büyük ve daha geniş." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bazı uzmanların, nükleer deneme sonucunda tesisin altındaki bir tünelin havaya uçtuğu iddialarına ilişkin olarak görüntülerde böyle bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Kuzey Kore pazar günü sabah saatlerinde, kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurmuştu.

Seul yönetimi, Pyongyang'ın 2006 yılından beri yaptığı 6'ncı nükleer denemenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güçlü nükleer deneme olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları denemenin 6,3 şiddetinde sarsıntıya yol açtığını kaydetmişti.