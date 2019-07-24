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Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor

- Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor - Yağışların, Rize çevreleriyle Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor
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ANKARA (AA) - Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara’nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize çevreleriyle Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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KaradenizMeteoroloji Genel MüdürlüğüYağış
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