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KYK kayıtları yarın sona erecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, yarın saat 23.59'a kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekecek.

KYK kayıtları yarın sona erecek

ANKARA - (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süresi yarın sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, KYK yurtlarına yerleştirmeye hak kazanan öğrencilere, kayıt ücretlerini yatırmaları için verilen süre yarın dolacak.

Ödemelerle birlikte e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gereken öğrenciler, diledikleri takdirde kazandıkları yurda bizzat giderek de kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Açıklamaya göre KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin, yarın saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya "http://yurtkur.gsb.gov.tr/" adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek. Kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekranda görülebilecek.

Ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılırken, yerleştirmeleri yapılan öğrenciler, 10 Eylül Pazar gününden itibaren yurtlarda barınabilecek.

KYK yurtları için yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 11 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara ve boşalan yerlere yerleştirme işlemleri de haftada iki kez yapılmaya devam edilecek.

Muhabir: İlknur Yurdakul

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