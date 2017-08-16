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KYK tanıtım günleri başladı

- Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu, her ilde üniversite kampüslerinde ve otogarlarda kurduğu tanıtım stantlarında üniversiteyi kazanan öğrencileri ve ailelerini bilgilendiriyor

KYK tanıtım günleri başladı

ANKARA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tanıtım günleri başladı. KYK personeli, her ilde üniversite kampüslerinde ve otogarlarda kurulan tanıtım stantlarında üniversiteyi yeni kazanan öğrencileri ve ailelerini bilgilendiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KYK'nin yeni eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma, burs ve kredi ihtiyaçlarını da karşılayan KYK'nin her ilde üniversite ve otogarlara kurduğu tanıtım stantlarında üniversiteyi kazanan ve kayıt için gelen öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdiği aktarıldı.

KYK personelinin öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilendiği, yurt başvurularının nasıl yapılacağı ve yurtlarda sunulan imkanlar hakkında bilgi verdiği, yöneltilen soruları cevapladığı ifade edildi.

Öğrencilere ve ailelere yöresel ikramların da sunulduğu stantlarda, kurumun tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin akademik takvim başlayıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.

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