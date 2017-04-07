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KYK üniversiteli gençleri Türkçe ile buluşturacak

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, 2017 Türk Dili Yılı kapsamında, üniversiteli öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenecek

KYK üniversiteli gençleri Türkçe ile buluşturacak

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), 2017 Türk Dili Yılı kapsamında üniversiteli öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde bu yılın "Türk Dili Yılı" olarak ilan edilmesi nedeniyle kurumun gençleri Türkçe ile buluşturma kararı aldığı bildirildi.

Bu kapsamda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, KYK'lı gençler ile bir araya gelecek, Çınaraltı Gençlik Söyleşileri ile Ankara'da Mekteb-i Arifan Meydan-ı Aşıkan adıyla program gerçekleştirilecek. Örs, KYK'lı gençlere "Klasik Türk Şiirinde Aşk ve Hikmet" konusunda konuşma yapacak.

Akademi Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilecek "Dijital Çağın Kodları" başlıklı programda ise gençler, "Tekno-medyatik dünya" konusunda bilgilendirilecek. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bilal Eren, gençlere "Dijital dünyada doğru bilgiye ulaşmak, dijital dünyada bilgi ahlakı, dijital dünyanın oluşturduğu sanal gerçeklikler, dijital dünyada gençlere yönelik kurulan tuzaklar ve dijital dünya hayatımızın ne kadarında olmalı?" konularını anlatacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıKredi Ve Yurtlar Kurumu
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