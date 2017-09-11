LaFerrari Aperta 10 milyon dolara satıldı

ANKARA (AA) - Lüks spor otomobil üreticisi Ferrari'nin LaFerrari Aperta aracı, açık artırmada 10 milyon dolara satıldı.

CNN'in haberine göre, RM Sotheby's müzayede evinin Ferrari'nin İtalya'daki fabrikasında düzenlediği açık artırmada, henüz montajı tamamlanmamış olan LaFerrari Aperta otomobili, 10 milyon dolara alıcı buldu.

RM Sotheby's'den yapılan açıklamada, aracın, müzayedede en az 12 katılımcı arasında geçen sıkı çekişme üzerine öngörülenin iki katına satıldığı belirtildi.

Açık artırmanın, Ferrari'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiği ve 10 milyon doların, 21. yüzyıla ait bir araca verilen en yüksek meblağ olduğu kaydedildi.

Satış sırasında aracın sadece dijital bir modelini gören alıcının kimliği açıklanmazken, bunun, üretilen 210. ve sonuncu LaFerrari Aperta olacağı ifade edildi.

Araca verilen 10 milyon doların, Çocukları Kurtarın Vakfına (Save the Children) bağışlanacağı bildirildi.



