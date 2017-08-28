Lastiği patlayan hafif ticari araç kaza yaptı: 4 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali Haydar Artar'ın (46) kullandığı 53 AL 621 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu-Kırıkkale karayolundaki Ocaklı Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptı.
Yaklaşık 100 metre savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi.
Araçtaki Emine, Fatma, Yasemin Artar ve Merve Kayhan yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.