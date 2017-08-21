Lastiği patlayan taksi yoldan çıktı: 3 yaralı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi Sülüklü mevkisinde, Fikrettin Deniz idaresindeki 48 T 6578 plakalı taksi, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki bir kamyonete, çöp konteynerine, ardından da bir iş yerinin önünde lastik bot tamiri yapan Abdülkadir Akdeniz ile Kenan Yılmaz'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Akdeniz, tamir ettiği lastik botla yaklaşık 15 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Kazada Akdeniz, çalışma arkadaşı Yılmaz ile taksideki yolculardan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Akdeniz ve Yılmaz, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı, diğer yaralı ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kazayı yara almadan atlatan taksi sürücüsü Fikrettin Deniz, üç yolcuyla seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktığını, önce park halindeki kamyonete, ardından da bot tamiri yapan kişilere çarptığını söyledi.

Botu tamir eden kişinin aşağı yuvarlandığını ifade eden Deniz, "İki kişi yaralandı. Onların bot tamir ettiğini görmemiştim. Benim aracımda da üç yolcu vardı. Acil fren yapınca lastik patladı ve birisi başını cama çarptı. Tecrübeli olmamdan dolayı kazayı ucuz atlattık." diye konuştu.











