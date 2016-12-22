Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Lastiğini patlattıkları otomobilden 900 bin lira gasbettiler

- Daha önceden patlattıkları lastiği değiştirmeye çalışan iki kişiyi darbedip, döviz dolu çantayı alan gaspçılar kaçtı

Lastiğini patlattıkları otomobilden 900 bin lira gasbettiler

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da lastiğini patlatıp takip ettikleri otomobilin içindeki iki kişiyi lastik değişimi sırasında darbeden gaspçılar, 900 bin liralık dövizi alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nde döviz bürosu bulunan Ahmet Ö. ile akrabası Mehmet K, kendilerine ait başka bir döviz bürosuna götürmek için içinde 900 bin liralık döviz bulunan çantayla yola çıktı.

Gaspçılar tarafından takip edildiklerini fark etmeyen Ahmet Ö. ve akrabası, bir alışveriş merkezine uğrayarak alışveriş yaptı. Bu sırada, gaspçılar alışveriş merkezinin otoparkında otomobilin lastiğini patlattı.

Alışveriş merkezinden çıkıp bir süre ilerledikten sonra lastiğin patladığını fark eden Ahmet Ö. ile Mehmet K, aracı durdurarak lastiği değiştirmeye başladı. Bu sırada, takipteki gaspçılar, Mehmet K'yı ve Ahmet Ö'yü darbederek, etkisiz hale getirdi.

Otomobildeki 900 bin lira karşılığı döviz olan çantayı alan gaspçılar bölgeden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, gaspçıların yakalanması için çalışma başlatırken, yaralanan Ahmet Ö. ve Mehmet K. hastaneye kaldırıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
900 Bin LiraAvcılarGasp
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.