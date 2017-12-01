"Latin alfabesi enformasyon dünyasına girmemizi sağlayacak"

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkesinde Latin alfabesine geçişin gelişmekte olan enformasyon dünyasına girmelerini sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Kazakistan’ın Başarılı 100 Kişisi" Projesinin katılımcılarıyla bir araya geldi.

Nazarbayev, görüşmede yaptığı konuşmada, değişen dünyada yeni şartlara uyum sağlamak gerektiğinin altını çizerek, küresel dönüşüm çağında ülkesinde başlatılan “Manevi Yenileme" programının önemini vurguladı.

Dünyada ilim ve kültür alanındaki bilginin yüzde 70'inin İngilizce yayımlandığını söyleyen Nazarbayev, “Biz üç dilde eğitim sistemine geçmeyi ilan ettik. Genç nesil zaten İngilizce biliyor. Latin alfabesine geçiş gelişmekte olan enformasyon dünyasına girmemizi sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da 2018'den itibaren ders kitaplarının 32 harften oluşan yeni Kazak alfabesiyle basılması ve 2025'e kadar tüm kitap, süreli yayın ve resmi belgelerin Latin alfabesiyle yayımlanması planlanıyor. Ayrıca Kazakça ve Rusçanın kullanıldığı eğitim sistemine 2018'den itibaren İngilizcenin dahil edilmesi bekleniyor.