Lavrov ve Zarif Katar'ı görüştü

ASTANA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Tahran yönetimlerinin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Tass ajansında yer alan habere göre, Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Lavrov, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Zarif ile Suriye'deki son gelişmeler ve Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi değerlendirdiklerini söyledi.

Tahran'ın Katar konusunda Moskova ile aynı tutuma sahip olduğunu belirten Lavrov, "Moskova'dan yapılan açıklamalarda krizin müzakere masasında çözülmesi ve tüm endişelerin diyalog yoluyla giderilmesi gerektiği dile getirildi." dedi.



