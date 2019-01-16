Ledle aydınlattıkları serada domates yetiştiriyorlar

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'da Ar-Ge çalışması yapılan bir firmanın bina içinde kurduğu ledle aydınlatılan serada, ilaçsız, doğal üretilen domatesten normal seralara göre 20 gün erken verim alındı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren bir firma, led ışıklarıyla domates yetiştirebilmek için Ar-Ge çalışması gerçekleştirdi.

Bilgisayar ortamında, projede kullanılacak ledlere kadar tüm ayrıntılara ilişkin çalışma yapılarak, firmanın binasının içerisinde 250 metrekarelik alanda sera kuruldu.

Güneş ışığının olmadığı, sadece ledle aydınlatılan seraya 301 kök domates ekildi. Sıcaklığı, ışığı kontrol edilebilen serada, bombus arılarıyla dölleme sağlandı. Normal seralarda 90 günde alınan ürün, ledle aydınlatılan serada 70 günde elde edildi.

Normalde metrekareden 25-30 kilogram ürün elde edilirken, ledli serada metrekareden 60 kilogram ürün alınması hedefleniyor.

Söz konusu çalışmanın sonuçlarının derlenerek, projeyi özellikle güneş ışınlarının az olduğu kuzey yarım küredeki ülkelerin uygulaması amaçlanıyor. Geliştirilen çalışma sayesinde güneş ışığı olmadan, doğal olmayan ortamda doğal domates üretimi gerçekleştirilebilecek.

Fiberli Led ve Fiberoptik Aydınlatma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecekte güneş ışığı olmadan bitki yetiştirmenin zorunlu hale geleceğini söyledi.

Led ışıklarıyla domates yetiştirmek için Ar-Ge çalışması yaptıklarını belirten Şentürk, "Güneş ışığını her yerde alamıyoruz. Özellikle kuzey ülkelerinde hiç alınmıyor. Dolayısıyla orada tarımsal üretimde ciddi anlamda ışığa ihtiyaç var. Bunu görerek yola çıktık, kuzey ülkelerinde de sebze yetiştirilmesi için led ışığıyla domates yetiştirme fikri gelişti. Bunun üzerine serayı kurduk." diye konuştu.

Seradaki çalışmaların uzun yıllar süreceğini ve sonuçlarını müşterilerle sık sık paylaşacaklarını anlatan Şentürk, ilk ürünü hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Normal seralarda 90 günde olgunlaşan ürünü biz 70 günde aldık. Süreyi 20 gün kısaltmış olduk. Metrekareden de 60 kilogram domates üretmeyi hedefliyoruz. Şu an bunu başardık. Böyle bir faydamız oldu. Zaten amacımız da verimi ikiye katlamaktı." diyen Şentürk, ısıyı, ışığı ve suyu kontrol ederek, kendi iklimlerini oluşturduklarını anlattı.

Doğaya bağımlı olmadıklarını vurgulayan Şentürk, projeyi güneşin az olduğu ülkelere ihraç ederek, oralarda da sebze üretimini sağlayacaklarını söyledi.

Fidecilerin de bu sistemi kullanabileceğini belirten Şentürk, "Normal seradaki domatesten hiçbir farkı yok, lezzeti, aroması aynı. Biz daha hızlı yetiştirip, daha verimli hale getiriyoruz. Özellikle kış aylarında domatesin yetiştirilemediği dönemlerde üretim yaparak, fiyatın düşmesini sağlayabiliriz. Işığı kontrol ederek daha hızlı yetişmesini sağlıyoruz." dedi.

- "Daha fazla ihracat için önemli"

OSB Başkanı Ali Bahar da 40 Ar-Ge elemanı çalıştıran Fiberli firmasının önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, rekabetin çok hızlı geliştiği dünyada katma değerli ürünlerin önem arz ettiğini belirtti.

Teknoloji geliştirme merkezi kurmak için çalışmalarının devam ettiğine değinen Bahar, "Antalya tarımın da başkenti. Firma, Ar-Ge yatırımlarıyla katma değere dönüştürüyor. Cari açığın kapatılması, daha fazla ihracat için bu tür çalışmalar çok önemli." diye konuştu.