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Lena Erdil rüzgar sörfünde dünya ikincisi oldu

- Türkiye’yi rüzgar sörfünde temsil eden Red Bull sporcusu Lena Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası Kadınlar Slalom dalında dünya ikincisi oldu - Dünya ikincisi Erdil: - "Çok iyi bir sezon oldu. Bittiğine inanamıyorum. Şampiyon olan Delphine’i tebrik ediyorum. 2019’da çok daha güçlü gelip dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Lena Erdil rüzgar sörfünde dünya ikincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye’yi rüzgar sörfünde temsil eden Red Bull sporcusu Lena Erdil, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası Kadınlar Slalom dalında dünya ikincisi oldu.

Red Bull açıklamasına göre, rüzgar sörfünün Türkiye’deki bir numarası Lena Erdil, Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nın üçüncü ayağı olan Portekiz’deki müsabakayı üçüncü olarak tamamlayan Red Bull sporcusu, sezonu ikinci sırada tamamlayarak dünya ikincisi unvanını aldı. Dünya şampiyonu Fransız sporcu Delphine Cousin Questel oldu. Podyumun son basamağında ise yine Fransız Marion Mortefon yer aldı.

Erdil, "Çok iyi bir sezon oldu. Bittiğine inanamıyorum. Şampiyon olan Delphine’i tebrik ediyorum. 2019’da çok daha güçlü gelip dünya şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


- Dünyanın en hızlılarından biri

Açıklamada verilen bilgilere göre, 2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu’nu tekrarlayan Erdil, kazandığı başarılarla rüzgar sörfü dalında dünyanın en hızlı kadınlarından biri olarak gösteriliyor.

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Lena ErdilPWA Rüzgar SörfüRed Bull
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