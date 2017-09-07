JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Ülkeleri Kalkınma Topluluğu (SADC), Güney Afrika Cumhuriyeti’nin içinde bulunan Lesotho'ya barış gücü askeri gönderdi.

Lesotho Savunma Bakanı Sentie Lebona, yaptığı açıklamada, SADC’ın, Lesotho'da istikrarı sağlamak ve düzeni tesis etmek için barış gücü askerleri gönderdiğini belirtti.

Lebona, "Güney Afrika, Angola ve Mozambik'ten, ülkemize barış gücü askerleri gönderildi. Askerlerin sayısı hakkında net bilgi vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Lesotho'da geçtiğimiz salı günü, Korgeneral Khoantle Motsomotso ve iki asker, karargahta, orduya mensup askerler tarafından öldürülmüş ve "ordu içinde bir grubun darbe girişimi" olarak değerlendirilen olayın ardından ülkede siyasi kriz ortaya çıkmıştı.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho, 3 yıllık siyasi istikrarsızlığın ardından geçen haziranda yeni devlet başkanını seçmişti.







