Levent Gökçe Saint-Gobain Türkiye Üst Yöneticisi oldu

İSTANBUL (AA) - İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, Sait-Gobain Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

İzocam açıklamasına göre, 2006 yılından beri Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren İzocam'da Genel Direktör olarak çalışan Gökçe, çalışma hayatına, Saint-Gobain Türkiye CEO'su olarak devam edecek.

14 yıl boyunca Saint-Gobain bünyesinde Genel Direktör olarak görev alan ve son 2 yıldır İzocam’da Genel Direktörlük görevini başarı ile yürüten Levent Gökçe, çalışma hayatına Saint-Gobain Türkiye CEO'su olarak devam edecek.

Gökçe, yeni görevi çerçevesinde Saint-Gobain’in Türkiye’de faaliyet gösteren İzocam, Weber ve Rigips şirketlerinin sorumluluğunu üstlenecek.

2017’den beri İzocam’da Genel Direktörlük görevini başarı ile yürüten Levent Gökçe, 22 Mart 2019 tarihi itibaryla Saint-Gobain Türkiye CEO'su olarak atandı. Gökçe, İzocam Yönetim Kurulu’nda yer almaya devam edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ. Türkiye’de 1965 yılından bu yana yalıtım sektöründe faaliyet gösteriyor. 2006 yılından beri Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren firma, yalıtım sektörünün lider markası konumunda bulunuyor.

- Saint-Gobain, 67 ülkede faaliyet gösteriyor

Dünyanın ilk 100 şirketi sıralamasında yer alan Saint-Gobain, 67 ülkede faaliyet gösteriyor.

Saint-Gobain Türkiye CEO'su görevine atanan Levent Gökçe, yeni görevi çerçevesinde Türkiye’de inşaat malzemeleri alanında faaliyet gösteren tüm markaların sorumluluğunu üstlenecek.

Saint-Gobain Türkiye’de, Yalıtım Sektörünün lider markası olan İzocam, Endüstriyel Yapı Harçları sektörünün önde gelen markası Weber ve Alçı Ürünleri sektörünün önde gelen markalarından olan Rigips şirketlerinin 12 üretim tesisi ile sektöre yön veriyor.

Saint-Gobain Türkiye CEO’su olarak atanan Levent Gökçe, 1967 yılında Aydın Söke’de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi ve ardından ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Gökçe, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik eğitimini tamamladı.

Levent Gökçe, 1999 yılında Weber’de üstlendiği Satış Müdürlüğü görevi ile Saint-Gobain bünyesine katıldı ve ardından sırasıyla, Satış ve Pazarlama Direktörlüğü (2002-2005) ile Genel Direktörlük (2005-2017) görevlerini başarı ile yürüttü. 2017 yılından beri İzocam Genel Direktörü olan Gökçe, evli ve 2 çocuk babası...