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LG K11 Prime n11.com’da satışa açıldı

- LG Electronics’in orta segment akıllı telefonu LG K11 Prime n11.com’da satışa çıktı

LG K11 Prime n11.com’da satışa açıldı
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İSTANBUL (AA) - Güney Koreli LG Electronics’in orta segment akıllı telefonu LG K11 Prime n11.com’da satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon deneyimini kolaylaştırmak üzere LG tarafından üretilen uygun fiyatlı LG K11 Prime n11.com’da satışa açıldı.

5,3 inç’lik HD IPS LCD teknolojisine sahip ekranıyla göz alıcı gerçeklik sunan LG K11 Prime, 13 megapiksel arka kamerası ve 8 megapiksel geniş açı destekli ön kamerası ile dikkati çekiyor. LG K11 Prime, n11.com’da bin 223,90 TL’den satışa sunuluyor.

Android 7.1.2 işletim sistemi ile gelen LG K11 Prime 2GB RAM ve 16GB dahili depolama özelliği ile ön plana çıkıyor.

Siyah ve mavi renk seçenekleri ile LG Türkiye garantili satışa sunulan ürün n11.com’da teknolojiseverleri bekliyor. 3000 mAh büyüklüğünde pil taşıyan LG K11 Prime, n11.com’da avantajlı fiyat seçeneği ile satışa sunuluyor.

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N11.com
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