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LGBT'lilerin pankart davasında karar

- LGBT yürüyüşünde "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz' pankartı açan 3 sanığın beraatine karar verildi

LGBT'lilerin pankart davasında karar

İSTANBUL (AA) - LGBT yürüyüşünde "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartı açan 3 sanık hakkında ''Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama'' suçundan açılan davada, sanıkların beraatlerine hükmedildi.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar Muhittin Gönenç Hacaloğlu, Hacer Ceren Köseoğlu ve Guris Özen ile avukatları katıldı.

Hacaloğlu, 28 Haziran 2015'te Taksim'de düzenlenen ''Onur yürüyüşüne'' LGBT bireylerinin toplumda uğradıkları baskıya karşı dikkat çekmek için arkadaşlarıyla katıldığını, amaç ve niyetlerinin barışçıl olduğunu söyledi.

Pankarttan, hazırlanış ve yapılış amacından haberi olmadığını dile getiren Hacaloğlu, "Ancak dosyada geçtiği gibi pankartın içeriğinin dini değerlere hakaret içerdiğini düşünmüyorum. Aksine tamamen barışçıl hazırlanmış bir pankarttı.'' ifadesini kullandı.

Duruşmada söz alan diğer sanıkların avukatı Fırsat Söyle de '' 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunun oluşabilmesi için toplumda ciddi bir rahatsızlığın olması gerekiyor. Bir dilekçeyle bu oluşmaz. Suç unsurları oluşmamıştır. Müvekkillerin beraatini talep ediyoruz.'' dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi Onur Özsaraç, sanıkların üzerine yüklenen fiilin bu haliyle kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığınca, LGBT yürüyüşünde bahsi geçen pankartı açan 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, anayasada düşünce özgürlüğünün kişilerin din ve vicdan özgürlüğünü ihlal etmediği sürece sınırsız olduğu anlatılarak, inanmayanların çeşitli dinlere inancı olan insanlara saygı duyması gerektiği gibi inananların da inanmayanlara karşı aynı saygıyı göstermeleri gerektiği belirtildi.

''Müslümanlar için 3 ayların büyük bir öneme sahip olduğu herkesçe bilinmesine rağmen şüphelilerin düzenlenen yürüyüşte açtıkları 'Şaban’la Recep’in Aşkına Ramazan Engel Olamaz' pankartıyla Müslümanlar için büyük önem taşıyan aylarla alay ettikleri'' ifadelerine yer verilen iddianamede, 3 şüphelinin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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