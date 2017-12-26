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Liberya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu

- Seçmenler, ikinci turda oy kullanmaya başladı - İkinci turda futbolcu Weah ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Boakai yarışıyor

Liberya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu

ABUJA (AA) - Liberya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı.

Yerel saatle 08.00'de (TSİ 11.00) başlayan oy verme işlemleri, saat 18.00'e (TSİ 21.00) kadar sürecek.

Yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçim sonucu Devlet Başkanı Ellen Johnson-Sirleaf'tan boşalan koltuğun yeni sahibi belirlenecek.

İkinci turda, seçimin ilk turunda oyların yüzde 38,4'ünü alan eski futbol yıldızı George Weah ve yüzde 28,8 oy alan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai yarışıyor.

Devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ekim'de yapılmış ve 20 aday yarışmıştı.

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Joseph Nyumah BoakaiLiberyaSeçimWeah George Manneh
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