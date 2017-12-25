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Liberya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu yarın

Liberya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, "Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" unvanını alan gol kralı Weah ile devlet başkanı yardımcısı Boakai yarışacak.

Liberya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu yarın

ABUJA (AA) - Liberya'da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek.

Yaklaşık 4,5 milyon nüfusa sahip Liberya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu, 20 adayın katılımıyla 10 Ekim'de yapıldı.

İlk turda George Weah oyların yüzde 38,4'ünü alarak birinci, Joseph Nyumah Boakai da oyların yüzde 28,8'ini alarak ikinci oldu.

Üçüncü olan Özgürlük Partisi (LP) lideri Charles Brumskine, "hile yapıldığı" gerekçesiyle sonuçlara itiraz etti ancak şikayeti reddedildi.

Başkanlık seçiminin ikinci turunda "Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" ünvanını alan gol kralı Weah ile ülkede bakanlık ve devlet başkanı yardımcılığı görevini üstlenen bürokrat kökenli siyasetçi Boakai yarışacak.

Anayasaya göre, oyların yüzde 50'sini alan aday devlet başkanlığı koltuğuna oturacak.

"Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" Weah, ikinci kez devlet başkanlığı yarışında

Liberya'nın başkenti Monrovia'daki fakir bir mahallede 1966'da doğan Weah, ortaokulu ve liseyi ülkede tamamladıktan sonra yurt dışında Liberya Telekomünikasyon Kurumunun teknisyeni olarak çalışmaya başladı.

Futbol kariyerine 1981'de başlayan Weah, 60 kez Liberya milli takım formasını giydi. Weah, 1994 ve 1995 sezonunda Paris SG takımında 96 maçta 32 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.

1989, 1994 ve 1995'te "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödüllerini, 1995'te de Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" ödülünü kazan ilk Afrikalı futbolcu Weah, 1996'da "FIFA Fair Play" ödülünü ve 1998'de "Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" ödülünü alarak Afrika'nın yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak tarihe geçti.

Weah, 1995 ve 1996 sezonunda İtalya'nın AC Milan kulübünde oynarken FIFA tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi ve böylece bu unvana layık görülen ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Chelsea, Manchester City, Marsilya, Al-Jazira gibi takımlarda top koşturan Weah, 2003'te futbolu bırakarak siyasete başladı.

İkinci Liberya İç Savaşı’nın 2003'te bitmesinin ardından Weah, "Demokratik Değişiklik İçin Koalisyon Partisi" kurarak 2005'teki devlet başkanlığı seçimine katıldı ancak rakibi ilk kadın Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'in karşısında sandıktan yenilgiyle ayrıldı.

Bürokrat kökenli rakip: Boakai

Worsonga kentinde 1994'te dünyaya gelen Joseph Nyumah Boakai, 1972'de Liberya Üniversitesinde işletme eğitimi, 1975'te de ABD'de tarım eğitimi aldı.

Kamu ve özel sektörlerde çalışan Boakai, 1983-1985 yıllarında Devlet Başkanı Samuel Doe döneminde Tarım Bakanı olarak görev yaptı. Aynı dönemde Bokai, 15 ülkenin Batı Afrika Pirinç Geliştirme Derneği başkanlığını yürüttü.

Boakai, 1992'de Liberya Petrol Rafineri Şirketi genel müdürü olarak çalıştı, daha sonra da Washington'da Dünya Bankasının danışmanlığını yaptı.

Boakai, 2006'dan bu yana Devlet Başkanı Sirleaf'in yardımcılığını yapıyor.

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