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Liberya'daki devlet başkanlığı seçimi

- Eski Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Boakai, mağlubiyetini kabul etti

Liberya'daki devlet başkanlığı seçimi

MONROVIA (AA) - Eski Liberya Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Boakai, ülkesindeki devlet başkanlığı seçiminde mağlup olduğunu kabul etti.

Başkent Monrovia'da destekleyicilerine açıklama yapan Boakai, 26 Aralık'taki seçimde mağlup olduğunu belirterek, seçimi kazanan futbolcu George Weah'yı kutladı.

Boakai, gerekirse futbolcu Weah'ı her anlamda destekleyeceğini belirterek, "Hepimiz 'büyük gemi' denilen Liberya'nın içindeyiz. Geminin kaptanı olmasam da geminin her zaman düzgünce yelken açması arzusundayım." ifadelerini kullandı.

Ülkede bir damla kan dökülmesine izin vermeyeceğini kaydeden Boakai, "Ülkeye hizmet etmeye olan hırsım, asla beni ülkede şiddete yol açmaya itmeyecek." dedi.

Boakai, güç veya unvan peşinde olmadığını ifade ederek, Liberya halkının tercihine saygı gösterdiğini vurguladı.

Ülkedeki diğer siyasetçileri de halkın tercihine saygı göstermeye davet eden Boakai, 12 yıl devlet başkan yardımcılığı görevi yapma fırsatı bulduğu için halka teşekkür etti.

Liberya'da Salı günü yapılan devlet başkanlığı seçiminde futbolcu Weah, oyların yüzde 61,5'ini, eski Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'yi de yüzde 38,5'ini almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
George WeahJoseph BoakaiLiberya
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