Libya 45 Tunuslu kaçak göçmeni ülkelerine iade etti

TUNUS (AA) - Libya'nın ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 45 Tunus vatandaşını daha ülkesine iade ettiği bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa'ya kaçak yollardan geçmek amacıyla Libya'ya giren 78 göçmenin, Tunus makamları tarafından iki hafta önce teslim alındığı belirtildi.

Libya makamlarının, Libya-Tunus sınırındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nda 45 göçmeni daha iade ettiği kaydedilen açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine, Dışişleri Bakanlığına ve yargı kurumlarına Tunus vatandaşlarının hızlı bir şekilde teslim edilmesinden dolayı teşekkür edildi.

Tunus'ta resmi veriler 2011 yılında Akdeniz üzerinden İtalya'ya yaşa dışı yollardan geçen Tunuslu sayısının 22 bin olduğunu gösteriyor.





