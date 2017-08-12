Libya 80 Tunuslu kaçak göçmeni ülkelerine iade etti

TUNUS (AA) - Libya'nın ülkeye kaçak yollardan giriş yapan tutuklu 80 Tunus vatandaşını sınır dışı ettiği bildirildi.

Tunuslu aktivist ve hukukçu Mustafa Abdulkebir, AA muhabirine, "Libya, 80 Tunuslu kaçak göçmeni ülkeye iade etti." dedi.

Tunuslu yasa dışı göçmenlerin yaklaşık 4 ay Sabrata, Zuvvara ve Zaviye kentlerindeki hapishanelerde tutulduğunu belirten Abdulkebir, İtalya'ya kaçak yollardan geçmek amacıyla Libya'da olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Yönetim zafiyeti ve iç çatışmalardan dolayı Libya, Avrupa'ya gizli göçün en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Tunus'ta da başta ekonomik sorunlar olmak üzere çeşitli sosyal sıkıntılardan dolayı çok sayıda genç, hayati tehlikelerine rağmen Avrupa'ya geçişin yollarını denemekten geri kalmıyor.

Tunus'ta resmi veriler 2011 yılında Akdeniz üzerinden İtalya'ya gayri resmi yollardan geçen Tunuslu sayısının 22 bin olduğunu gösteriyor.