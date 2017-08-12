Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig Foça adana
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Libya 80 Tunuslu kaçak göçmeni ülkelerine iade etti

TUNUS (AA) - Libya'nın ülkeye kaçak yollardan giriş yapan tutuklu 80 Tunus vatandaşını sınır dışı ettiği bildirildi. Tunuslu aktivist ve hukukçu Mustafa Abdulkebir, AA muhabirine, "Libya, 80 Tunuslu kaçak göçmeni ülkeye iade etti." dedi....

Libya 80 Tunuslu kaçak göçmeni ülkelerine iade etti

TUNUS (AA) - Libya'nın ülkeye kaçak yollardan giriş yapan tutuklu 80 Tunus vatandaşını sınır dışı ettiği bildirildi.

Tunuslu aktivist ve hukukçu Mustafa Abdulkebir, AA muhabirine, "Libya, 80 Tunuslu kaçak göçmeni ülkeye iade etti." dedi.

Tunuslu yasa dışı göçmenlerin yaklaşık 4 ay Sabrata, Zuvvara ve Zaviye kentlerindeki hapishanelerde tutulduğunu belirten Abdulkebir, İtalya'ya kaçak yollardan geçmek amacıyla Libya'da olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Yönetim zafiyeti ve iç çatışmalardan dolayı Libya, Avrupa'ya gizli göçün en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Tunus'ta da başta ekonomik sorunlar olmak üzere çeşitli sosyal sıkıntılardan dolayı çok sayıda genç, hayati tehlikelerine rağmen Avrupa'ya geçişin yollarını denemekten geri kalmıyor.

Tunus'ta resmi veriler 2011 yılında Akdeniz üzerinden İtalya'ya gayri resmi yollardan geçen Tunuslu sayısının 22 bin olduğunu gösteriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IadeItalyaKaçak GöçmenLibyaTunus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5