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Libya açıklarında 105 Afrikalı göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinin, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 105 göçmeni kurtardığı bildirildi. Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Eyüp Kasım,...

Libya açıklarında 105 Afrikalı göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinin, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 105 göçmeni kurtardığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Eyüp Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "başkent Trablus'un batısındaki Ez-Zaviye iline bağlı Sabrata ilçesine 6 mil mesafede seyreden bir teknede bulunan 105 kaçak göçmenin kurtarıldığını" belirtti.

Kurtarılan kaçakların Fas ve Tunus'un yanı sıra farklı Afrika ülkelerinden kişiler olduğunu kaydeden Kasım, söz konusu kaçak göçmenler arasında 18 kadın ile 2 çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Dün de Sabrata ilçesi kıyılarındaki bir şişme botta 135 kaçak göçmenin kurtarıldığı açıklanmıştı.

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Eyüp KasımKaçak GöçmenLibya
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