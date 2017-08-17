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Libya açıklarında yasa dışı göçmen operasyonu

- Hums kenti açıklarında bir şişme bot içinde 106 yasa dışı göçmen yakalandı

Libya açıklarında yasa dışı göçmen operasyonu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, başkent Trablus'un 120 kilometre doğusunda El-Hums kenti açıklarında bir şişme bot içindeki 106 yasa dışı göçmenin yakalandığını duyurdu.

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Eyüp Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hums'taki güvenlik güçlerinin, kentin 20 mil kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda 6'sı kadın, ikisi çocuk 106 göçmenin yakalandığını bildirdi.

Kasım, Afrika uyruklu olan göçmenlerin gerekli kontrollerden geçirildikten sonra Göçle Mücadele Şubesine teslim edildiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
LibyaYasadışı Göçmen
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