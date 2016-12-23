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Libya Afrika Havayollarına ait uçağın kaçırılması

- Kaçırılan uçaktaki 118 kişiden 65'si serbest bırakıldı, kalanların tahliyesi sürüyor

Libya Afrika Havayollarına ait uçağın kaçırılması

ANKARA (AA) - Malta Başbakanı Joseph Muscat, Afriqiyah Havayollarına ait kaçırılan uçaktan kadın ve çocukların bulunduğu bir grup yolcunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Muscat Twitter hesabından yaptığı açıklamada kadınlar ve çocukların tahliyesinin başladığını belirtti. Şu ana kadar 65 kişinin salıverildiğini kaydeden Muscat, uçaktaki diğer yolcuların tahliyesinin sürdüğünü aktardı.

Afriqiyah Havayolları yetkilileri, uçağı kaçıran iki hava korsanının yolcuları bırakmaya razı olduklarını ancak pilotu rehin almaya devam edeceklerini söylediklerini belirtti.

Yolcuların serbest bırakıldığının açıklanmasından kısa bir süre önce Malta Başbakanı Muscat'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Sirac ile görüştüğü bildirildi.

Libya'nın Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havalanan uçak, içindeki 111 yolcu ve 7 mürettebatla yerel saatle 11.32'de Malta'nın Luqa Havalimanı'na inmişti. Kaçırılan uçaktaki iki hava korsanının, uçağı patlatmakla tehdit ettiği belirtilmişti.

Malta'da en son uçak kaçırma olayı, 23 Kasım 1985'te yaşanmıştı.

Mısır Havayollarına ait Boeing 737 tipi uçak, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Mısır'ın başkenti Kahire'ye seyrederken üç hava korsanı tarafından kaçırılmıştı. Kendilerini "Mısır Devrimi" olarak adlandıran hava korsanları, uçağı Libya'ya götürmek istemiş ancak uçak, yeterli yakıtı olmadığı için Malta'ya indirilmişti. Malta'ya gelen Mısırlı askerler, yaklaşık 24 saatin ardından uçağa baskın düzenlemiş, olayda 62 kişi yaşamını yitirmişti.

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