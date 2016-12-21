Libya ana petrol boru hattının yeniden açılması

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, güvenlik sorunları nedeniyle iki yıldır kapalı olan ana petrol boru hattının yeniden aktif hale getirilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

UMH Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu önemli adım, ülkede ekonomik durumun kötüleştiği ve halkın ciddi sıkıntılar yaşadığı kritik bir zamanda atıldı." ifadelerine yer verildi.

Ana petrol boru hattının yeniden aktif hale getirilmesinin, ülkede olumlu gelişmelerin yaşanacağı yeni bir döneme başlama konusunda iyiye işaret olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkenin bu zenginliklerinde herkesin kullanım hakkı olmalıdır. Herkes siyasi anlaşmazlıklara girmeksizin petrol tesislerini korumalıdır." denildi.



Açıklamada, ülkenin tüm bölgelerinde başta üretim ve ihracat olmak üzere altyapıya önem gösterilmesi ve kalkınma projelerine öncelik verilmesi gerektiği aktarıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün Trablus'un güneybatısındaki Eş-Şerare Petrol Sahası ile batısındaki Ez-Zaviye rafinerisini birbirine bağlayan ve iki yıldır kapalı bulunan Simam er-Rayayine'deki petrol boru hattının yeniden açıldığını duyurmuştu.

Trablus merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümetine bağlı birliklerin 2014'ün sonlarında Şerare Petrol Sahasını ele geçirmesinin ardından General Halife Hafter yanlıları söz konusu ana petrol boru hattını kapatmıştı.

