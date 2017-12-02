Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al-Sarraj Beyaz Saray'da

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al-Sarraj, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile ayrı ayrı görüştü.

Trump ile Al-Sarraj'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi, ilan edilenin aksine basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı ve özellikle terörle mücadele noktasında ABD ile Libya arasındaki işbirliği imkanlarının konuşulduğu bildirildi.

- Tillerson ile ayrı görüşme

Beyaz Saray'dan önce ABD Dışişleri Bakanlığında Tillerson ile de bir görüşme gerçekleştiren Al-Sarraj'ın, ülkesinin önceliklerini en üst düzeyde Amerikalı muhataplarına aktardığı kaydedildi.

Görüşmeyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine ve Libya Siyasi Anlaşmasına desteğini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki ülkenin ortak bir şekilde DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele vermeye devam edeceğine vurgu yapılırken, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde olmayan diğer siyasi inisiyatiflerin Libya'daki siyasi istikrar ve gidişata zarar verebileceği konusunun konuşulduğu belirtildi.