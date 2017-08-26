Libya-Çad sınırında çatışma

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçler ile Çad Demokrasi ve Kalkınma Güçleri Birliği'ne (UFDD) bağlı "Uzlaşı ve Alternatif Cephesi" adlı militan grup arasında çıkan çatışmada 9 kişi öldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Libya'nın güney doğusundaki El-Kefra kentinde Hafter'e bağlı güçler ile "Uzlaşı ve Alternatif Cephesi" adlı militan grup arasında çatışma çıktı. Olayda Hafter güçlerinden 2, militan gruptan 7 kişi yaşamını yitirdi.

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby muhalifi "Uzlaşı ve Alternatif Cephesi", yıllardır Libya çölünde faaliyet gösteriyor. El-Kefra kentindeki yerel yönetim ile Hafter güçleri, söz konusu militan gruba, kaçakçılık, çöl yolunda seyahat edenleri fidye amaçlı kaçırma gibi suçlamalar yöneltiyor.

Çad'ın başkenti N'Djamena'nın denetimini ele geçirmek için "Uzlaşı ve Alternatif Cephesi mensubu militanlar ile hükümet güçleri arasında Mayıs 2008'de yaşanan çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.