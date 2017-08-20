Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Libya'da siyasi çözüme ulaşılması çabalarına destek verdiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'i başkent Amman'daki Bisman ez-Zahir Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ve terörle mücadelede harcanan çabaların ele alındığı belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Libya'da siyasi çözüme ulaşılması ve birliğin sağlanması konularında gösterilen çabaları desteklediğini ifade etti.

TM Başkanı Salih de Ürdün'ün Libya halkının güvenlik ve istikrarı sağlama, sorunlarla mücadele konularındaki isteklerine destek vermesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı. BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak BK'nin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ya bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

Son olarak UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınlarında 25 Temmuz'da bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaştığını bildirmişti.