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Libya Ulusal Petrol Kurumundan çatışmaların durdurulması çağrısı

- Libya Ulusal Petrol Kurumu, başkent Trablus'taki çatışmaların durdurulması çağrısı yaparak, ulusal ekonomi ve petrol üretiminin bundan olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu

Libya Ulusal Petrol Kurumundan çatışmaların durdurulması çağrısı
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TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, başkent Trablus'taki çatışmaların durdurulması çağrısı yaparak, ulusal ekonomi ve petrol üretiminin bundan olumsuz etkileneceği uyarısı yaptı.

Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah yazılı açıklamasında, çatışma bölgelerinin yakınında yaşayan ve çalışan personele gerek olmadıkça evlerinde kalmaları yönünde talimat verdiklerini ifade etti.

Kurumun enerji tesislerini tehdit eden tehlikelere karşı derin endişe duyduğunu vurgulayan Sanallah, kurumun tesislerini ve ekipmanını askeri amaçlar için kullanma girişimlerine tepki gösterdi.

Sanallah, Trablus'taki "düşmanca eylemlerin derhal durdurulması" çağrısında yaparak, ulusal ekonomi ve petrol üretiminin bundan olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 3 haftadır sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
LibyaPETROL
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