Libya UMH Başkanı Sirac, Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Sirac'ın, Cezayir'in Afrika ve Mağrib İşlerinden Sorumlu Bakanı Abdulkadir Mesahil ile bir araya geldiği bildirildi.

Cezayir Haber Ajansı APS'ye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Sirac, Cezayir Afrika ve Mağrib İşlerinden Sorumlu Bakanı Abdulkadir Mesahil ile bir araya geldi.

Sirac görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Libyalı tarafları, dış müdahalelere mahal vermeden sorunların çözümü için diyalog masasına oturmaya çağırıyorum. Yeni bir sayfa açmadan ve mevcut anlaşmazlıkları bir kenara bırakmadan bu hedefe ulaşmamız mümkün değil." dedi.

Sirac, Cezayir'in, Libya'nın içinde bulunduğu durumu sona erdirmeye dair çaba sarf ettiğini bildiklerini belirtti.

Ziyaretin ardından Sirac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya krizi için çözüm yollarının ele alındığı kaydedildi.

Cezayir yönetimi iki yıldan bu yana, Libya krizine çözüm bulmak amacıyla farklı eğilimlerden heyetleri ülkede ağırlıyor.