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Libya üzerinden yasa dışı göç sorunu

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Afrika Birliği ile iş birliği hâlinde Libya'ya yasa dışı göç meselesinin çözümünü üstlenmeyi kabul ettiği bildirildi. Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre,...

Libya üzerinden yasa dışı göç sorunu

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Afrika Birliği ile iş birliği hâlinde Libya'ya yasa dışı göç meselesinin çözümünü üstlenmeyi kabul ettiği bildirildi.

Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Beşir, iki günlük ziyaret için Sudan'a gelen eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril'i başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Libya Ulusal Güçler İttifakı Başkanı Cibril, Beşir ile görüşmesinde yasa dışı göçün önüne geçilmesi için sarf edilen çabaların masaya yatırıldığını ve bu sorunun çözümü için koordinasyonun öneminin vurgulandığını belirtti.

Cibril, "Devlet Başkanı Beşir, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi işbirliğiyle Libya'ya yasa dışı göç meselesinin çözümünü üstlenmeyi ve Afrika Birliği Libya Özel Komitesi Başkanı olması hasebiyle Kongo Devlet Başkanı Joseph Kabila ile iletişime geçmeyi kabul etti." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Beşir'e Libya Ulusal Güçler İttifakı'nın yasa dışı göç konusundaki tutumunu aktardığını dile getiren Cibril, diğer Afrika ülkeleriyle de iletişime geçerek, bu konunun acilen Afrika Birliği gündemine alınmasını sağlaması amacıyla Beşir'e destek olunması için çaba sarf edileceğini kaydetti.

Afrika Boynuzu ülkelerinde yasa dışı göçmenler, Sudan'dan Libya'ya ve Libya üzerinden Avrupa'ya göç ediyor. Sudan, göçmenler için âdeta bir köprü vazifesi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
LibyaÖmer El-BeşirSudan
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