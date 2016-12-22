Libya'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 5 ölü

MİSRATA (AA) - Libya'nın Misrata kentinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangının öğrenci servisine sıçraması sonucu 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Misrata'nın El-Cezire bölgesinde öğrencileri taşıyan bir servis aracının akaryakıt almak için istasyonda durduğu sırada yangın çıktı.

Misrata Merkez Hastanesi Basın Ofisi Müdürü Abdulaziz İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, servis şoförünün ise yaralandığını belirtti.

İsa, hastaneye getirilen cesetlerin tamamen yanmış halde olduğunu ve hayatını kaybedenlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini aktardı.