Libya'da anayasa hazırlık çalışmaları

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ali el-Katrani, hazırlanan anayasa taslağının Libyalıların beklentilerini karşılamadığını savunarak değiştirilmesini istedi.

Katrani yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) üyesi Talal Meyhub'ın da yer aldığını aktaran Katrani, Libya'daki son siyasi gelişmeleri ve taraflar arasında çözüm yollarını ele aldıklarını ifade etti.

Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan anayasa taslağının Libyalıların istek ve beklentilerini karşılamadığını savunan Katrani, Selame'den, taslağın halk oylamasına sunulmadan önce değiştirilmesini istediğini kaydetti.

Katrani ayrıca, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın aldığı bazı kararların siyasi çözüm çalışmalarının uzamasına neden olduğunu öne sürerek, "geçersiz" olarak niteliği bu kararları da Selame ile görüştüklerini aktardı.

Ali el-Katrani, Doğu bölgesi milletvekillerinin taleplerinin yerine getirilmesi konusunda "ciddiyetsizlik" sezdiği gerekçesiyle ocak ayından bu yana Başkanlık Konseyi toplantılarını boykot ediyor.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Komisyonu, hazırlanan metni 29 Temmuz'da gerçekleştirilen oturumda 43 üyenin oyuyla onaylamıştı.

- Libya'daki iktidar mücadelesi

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca UMH Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımıştı. BK Başkanlığına Fayiz es-Serrac getirilmiş, ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ya bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle 25 Temmuz'da Paris yakınlarında bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin düzenlenmesi konularında anlaştığını bildirmişti.