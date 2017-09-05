Libya'da çalışan yabancılarda güvenlik endişesi

TRABLUS (AA) - Libya'nın güney batısındaki enerji şirketlerinde çalışan bazı yabancıların güvenlik endişesiyle ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Şerare Petrol Sahası yetkililerinden alınan bilgiye göre, İspanyol Petrol Şirketi Repsol'de çalışan 12 İspanyol mühendis, herhangi bir sebep belirtmeksizin bugün ülkeden ayrıldı.

Mühendislerin, ülkelerinin ya da güvenliklerinden sorumlu şirketlerin talebiyle Libya'yı terk etmiş olabileceği aktarıldı.

Şerare ve El Fil petrol sahaları arasındaki boru hattı vanalarının General Halife Hafter güçleri tarafından kapatılmasının ardından da Şerare Petrol Sahası'nda bir haftadır üretim yapılamadığı kaydedildi.

Petrol Sahası'ndaki faaliyetlerin 2 ya da 3 gün içinde normale döneceği, burada çalışan mühendislerin çoğunun Libyalı olduğu ve işlerinin başlarında bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Alman Şirketi Siemens'te çalışan 5 Alman çalışanın da ülkeden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Libya'nın güneyindeki Sebha ilinin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Fukaha kontrol noktasına 23 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda Hafter'e bağlı güçlerden 14 kişi ölmüştü.

Sahil kentlerinin dışında Libya'da çöllük alanın ülkenin büyük bir kesimini oluşturduğu, söz konusu durumun da radikal unsurlara rahat hareket edebilme imkanı verdiği belirtiliyor. Bu radikal grupların ise önemli tesisleri hedef alma ihtimali endişe ve korkuya neden oluyor.