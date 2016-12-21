Libya'da DEAŞ karşıtı operasyonlar

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı ordu güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın dün kontrolünü ele geçirdiği, ülkenin güneyindeki "Yapay Büyük Nehir Projesi"nin bulunduğu bölgeyi geri aldığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TM'ye bağlı ordu güçleri, DEAŞ militanlarının dün silahlı saldırı düzenleyerek kontrolünü ele geçirdiği "Yapay Büyük Nehir Projesi"nin bulunduğu bölgeyi geri aldı.
Askeri kaynaklar da, bölge sakinleri ve ordu güçleri ile DEAŞ militanları arasında dün gece şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.
DEAŞ militanlarının, "Yapay Büyük Nehir Projesi"nin bulunduğu bölgeye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçlerin düzenlediği operasyonların ardından kurtarılan Sirte kentinden kaçıp gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.
UMH Başkanı Fayiz es-Sirac, 3 gün önce DEAŞ'ın Sirte'den temizlendiğini ve kentteki askeri operasyonun sonlandığını duyurmuştu.