Libya'da kaçak göçmenler

TRABLUS (AA) - Libya'da son 2 günde 326 yasa dışı göçmenin yakalandığı bildirildi.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Deniz Kuvvetleri'nin, Sahil Güvenlik Birimi'nin resmi sayfasında yer alan açıklamasında, perşembe ve cuma günleri El-Hums ve El-Karbuli kentlerinde yasa dışı göçmenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda tamamı Afrika uyruklu 63'ü kadın, 61'i çocuk 326 göçmenin yakalandığı ifade edildi.
Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Libya rotasını kullanıyor.
UMH, daha önce "Libya'nın yasa dışı göçün kaynağı değil mağduru olduğunu" ifade etmiş, çözümün istikrardan geçtiğini açıklamıştı.