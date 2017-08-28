Libya'da kaçak petrol taşıyan tanker durduruldu

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Deniz Kuvvetleri, ülkeden petrol kaçırmaya çalışan bir yakıt tankerini durdurduklarını bildirdi.

Libya resmi haber ajansı LANA'nın açıklamasını aktardığı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, durdurulan tankerin 6 milyon litre kapasiteli olduğunu belirtti. Kasım, olayla ilgili detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

UMH, devlete aylık milyon dolarlara mal olan petrol kaçakçılığıyla mücadele için nisan ayında operasyon başlatmıştı.

Bu kapsamda Libya Deniz Kuvvetleri, biri 3 bin 330 ton, diğeri bin 236 ton kaçak yakıt taşıyan iki tankeri durdurmuştu. "Kaçakçılar Kralı" lakaplı Fehmi Selim bin Halife de 24 Ağustos'ta yakalanmıştı.