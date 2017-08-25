TRABLUS (AA) - Libya'da insan, yakıt, uyuşturucu, alkol ticareti yapan ve "kaçakçıların kralı" olarak bilinen kişinin yakalandığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Özel Müdahale Güçlerinin sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, insan, yakıt, uyuşturucu ve alkol ticareti yapan şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonla yakalanan ve "kaçakçıların kralı" olarak bilinen Fehmi Selim Musa bin Halife'nin, Tunus-Libya sınırındaki Zuvara kentinden olduğu ve yakıt kaçakçılığında kullandığı bazı tankerlerinin ele geçirildiği ifade edildi.

Şüphelinin, Avrupa'ya yasa dışı göç ve yakıt, uyuşturucu ve alkol kaçakçılığı alanlarında oldukça aktif çalıştığı vurgulanan açıklamada, bu kişinin sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılında 181 bin 405 sığınmacı denizden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmiş, aynı sene Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise "umuda yolculuk" sırasında hayatını kaybetmişti.