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Libya'da mahsur kalan Faslı göçmenlere destek gösterisi

- Libya'nın Rabat Büyükelçiliği önünde toplanan aktivistler ve Afrikalı göçmenler gösteri yaptı - Göstericiler, Libya'da mahsur kalan Faslı grubun serbest bırakılmasını ve bu ülkedeki göçmenlere haklarının verilmesini talep etti

Libya'da mahsur kalan Faslı göçmenlere destek gösterisi

RABAT (AA) - Fas'ta, Libya'da mahsur kalan Faslı göçmenlere destek ve yasa dışı göçmenlere yönelik insan hakları ihlallerini protesto amaçlı eylem yapıldı.

Başkent Rabat'taki Libya Büyükelçiliği binası önünde toplanan aktivistler ve Fas'ta yaşayan bir grup Afrikalı göçmen, Libya'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanarak cezaevine konulan göçmenlerin serbest bırakılması için gösteri düzenledi. Eylemde, Libya'daki göçmenlerin haklarının iade edilmesi de istendi.

İsviçre'de göçmen olarak yaşayan göstericilerden Senegalli Tijani Cevaratit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Libya'da bazı göçmenler başka ülkelere geçmeye çalışırken yakalanarak cezaevine atıldı. Yaşadığımız bu çağda göçmenleri haklarını hiçe sayarak cezaevine atmak makul değil. Libya'da yaşananlar Afrika için hiç iyi bir imaj değil." dedi.

Gösteriye katılan Faslı yazar İdris Cedir ise göçmenlerin hakları hiçe sayılarak köle gibi kullanılmalarına ve diktatörlüklere karşı seslerini duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Cedir, Libya'nın göçmen haklarını hiçe saydığını belirterek, bu ülkede cezaevine konulan veya mahsur kalan göçmenlerin haklarının iadesini talep etti.

Libya'da yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmeye çalışan Faslı göçmenler, sosyal medya üzerinden yayımladıkları video ile bu ülkede mahsur kaldıklarını dünya kamuoyuna duyurmuştu. Videoda ülkelerine dönmek istediklerini belirten göçmenlerin bu çağrısını öğrenen Fas Kralı 6. Muhammed, vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için çalışmaların başlatmasını emretmişti.

Öte yandan, CNN International geçen hafta, Libya'nın başkenti Trablus'ta Afrikalı göçmenlerin bir köle pazarında satıldığı iddiasını içeren görüntüler yayımlamıştı.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maitig de yoğun tepkiler üzerine hafta sonu, olayın araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Birçok Afrika ülkesinde olaya tepki olarak gösteriler düzenlenmiş, bazı Afrika ülkeleri de Libya hükümetini kınayarak ülkedeki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

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