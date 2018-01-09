ABUJA (AA) - Libya'da, Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitmek isterken insan tacirlerinin eline düşen 20 Nijeryalı göçmenin 735 dolara köle olarak satıldığı iddia edildi.

Nijerya Acil Durum Ajansından (NEMA) Süleyman Labaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da 20 Nijeryalı göçmenin toplam 735 dolara köle olarak satıldığını ileri sürdü.

Nijerya hükümeti tarafından yürütülen çalışmalar ile yüzlerce yasa dışı Nijeryalı göçmenin Libya'dan ülkesine döndüğünü dile getiren Labaran, "Libya'dan dönen vatandaşlarımız, 20 Nijeryalının sadece 735 dolara köle olarak satıldığı bilgisini verdiler." dedi.

Köle olarak satılan Nijeryalı göçmenlerden haber alamadıklarını ifade eden Labaran, "Bu kişilerin sağ olup olmadığını maalesef bilmiyoruz. Libya hükümeti bu konu ile ilgili ciddi adımlar atmalı çünkü Libya'dan geri dönen Nijeryalılardan çok kötü şeyler duyduk." diye konuştu.

Labaran, Nijeryalı göçmenlerin Libya'da çok kötü şartlar altında barındığının altını çizerek, bu kişilerin önemli ölçüde yiyecek sıkıntısı çektiğini, içme suyu ihtiyaçlarını tuvaletten karşıladıklarını ve Nijeryalı kadınların bir çoğunun tecavüze uğradığını aktardı.

- 2 bin 778 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü

Libya'da bulunan Nijeryalı göçmenlerin ülkelerine güvenli şekilde dönmeleri için Nijerya Göçmenlik Servisi ile çalışmalarının devam ettiğini belirten Labaran, 5 kişiden oluşan heyetin Libya'da bulunan Nijeryalı göçmenlerin durumunu incelemek için bu ülkeye gittiğini vurguladı.

Labaran, "Nijerya hükümetinin çalışmaları sonrası son bir ay içerisinde yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 2 bin 778 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü." dedi.



Nijerya Göçmenlik Servisi verilerine göre 2017 yılı içerisinde 16 bin 387 yasa dışı Nijeryalı göçmen, başta Libya olmak üzere İtalya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden iade edildi.

Nijerya'da devam eden ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle halk zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Ülkenin farklı bölgelerinde devam eden çatışmalar nedeniyle ise on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenler ya insan ve uyuşturucu kaçakçılarının eline düşüyor ya da çöl ve denizde hayatını kaybediyor.