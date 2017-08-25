Libya'da tıbbi malzeme sıkıntısı

TRABLUS (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), "Libya'daki hastanelerde ciddi tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını" duyurdu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden çatışmalar nedeniyle hasta ve yaralı sayısının arttığı Libya'daki hastanelerde ciddi tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. ICRC, bu yıl içinde zor ekonomik şartlar altındaki Libya'nın çeşitli bölgelerinde bulunan 30'dan fazla hastane ve sağlık kurumuna 60 ton temel tıbbi malzeme teslim etti. Derne, Bingazi ve Acaylat'taki hastaneler bu yardımlardan istifade etti." denildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ICRC Libya Direktörü Karl Mattli de "sağlık ekiplerinin, tıbbi imkansızlıklar altında hasta ve yaralılarla yardım etmeye çalıştığını" belirterek, "hayat kurtarıcı operasyonlar gerçekleştiren doktorlara, işlerini yapabilmeleri için gerekli malzeme ve ekipmanın bulunması gerektiğini" kaydetti.

Mattli ayrıca içme suyu ve kanalizasyon konusunda gittikçe kötüleşen durumun, günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ve sağlık çalışanlarını endişelendirdiğini ifade etti.

