Libya'da trafik canavarı

TRABLUS (AA) - Libya nüfus oranlarına göre trafik kazalarında ölüm oranları en yüksek ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.

Petrol rezervleriyle gelen büyük maddi imkanlar ve 6,4 milyonluk sınırlı nüfusa rağmen ülkede son yıllarda trafikte yaşanan on binlerce can kaybının önüne geçilemiyor.

Libya uluslararası ölümcül trafik kazaları listesinde her 100 bin kişide, 73,4 oranındaki trafik kazası kurbanıyla dünyada birinci sırada yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Libya resmi sözcüsü Ahmed Uleyki, örgütün Libya'yı 2016 yılında dünyada ölümcül trafik kazalarının yaşandığı ülkeler içinde birinci sıraya yerleştirdiğini belirtti.

Ülkede yayımlanan resmi veriler, yaşanan iç çatışmalar ve trafik canavarının adeta rekabet halinde olduğunu ortaya koyuyor. 2015 verilerine göre bu yılda gerçekleşen trafik kazalarında ölenlerin sayısı 4 bin 398 kişi, devrik lider Muammer el-Kaddafi karşıtı 2011 devrimi sırasında çıkan karışıklıklarda ölenlerin sayısı da 4 bin 850 kişi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında bir önceki yıla göre trafik kazalarında ölü sayısının yarı yarıya azaldığı belirtilse de bunun "hükümetin ülkenin tamamına hakim olmamasına" dayandığı da ihtimal dahilinde görünüyor.

- Libya'daki kazaların genel nedeni

UUMH'ya bağlı İçişleri Bakanlığı istatistiklerine göre, ölümcül kazalar üç temel nedenden kaynaklanıyor.

Bunlar "hız sınırını aşmak, hatalı geçişler ve sürüş anında araçlar arasında takip mesafesi bırakmamak" şeklinde sıralanıyor.

Bunlara ek olarak, imkanların genişliğine rağmen şehirlerarası yolların oldukça düşük standartlarda olması ölümcül kazaların önemli nedenlerinden sayılıyor.

Başkent Trablus ve çevresindeki yolların dışında, özellikle çatışma bölgeleri ve Akdeniz sahilinden uzaktaki bölgelerdeki yolların tamamının bakım ve onarımdan geçmesi bazılarında ise yol genişletme çalışmaları yapılması gerekiyor.

İç savaş ve güvenlik krizinden dolayı oto yedek parça ithalatının yapılamaması da ülkede toplam 520 bin civarındaki aracın bakım ve onarımında ciddi ihmalleri kaçınılmaz kılmaya devam ediyor.