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Libya'da tutuklu 3 Azeri Türk diplomatların yardımıyla salıverildi

BAKÜ (AA) - Libya'da tutuklu 3 Azerbaycan vatandaşının Türk diplomatların yardımıyla serbest kaldığı duyuruldu.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2016'dan beri Libya'da tutuklu bulunan üç Azerbaycan...

Libya'da tutuklu 3 Azeri Türk diplomatların yardımıyla salıverildi

BAKÜ (AA) - Libya'da tutuklu 3 Azerbaycan vatandaşının Türk diplomatların yardımıyla serbest kaldığı duyuruldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2016'dan beri Libya'da tutuklu bulunan üç Azerbaycan vatandaşının bakanlık ve Libya'nın ilgili kurumları arasındaki müzakereler sonrasında salıverildiği bildirildi.

Serbest bırakılan üç kişinin Türk şirketine ait "Kalkanlar 1" gemisinin mürettebatı oldukları ve Sirte kentinde tutuldukları kaydedilen açıklamada, Azerbaycan'ın Libya'da diplomatik temsilciliği olmadığı için Türkiye'nin bu ülkedeki diplomatik temsilciliğinden destek talep edildiği ve Türk diplomatların vatandaşları tutuklu bulundukları yerde ziyaret ettikleri belirtildi.

Bu 3 Azerbaycan vatandaşının müzakereler sonrasında serbest bırakılarak önce İstanbul'a getirildiği oradan da Bakü'ye gönderildiği ifade edilen açıklamada, yardımlarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'nin Libya'daki diplomatik temsilciliğine ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine teşekkür edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanAzerbaycan Dışişleri BakanlığıLibya
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